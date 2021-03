Einen Scheck über 3000 Euro für die Fortbildung von Ärzten und Pflegepersonal überreichte Alexander Brehm, Vorstandsmitglied der Volks- und Raiffeisenbank Bamberg-Forchheim, an Franz Streit, den Vorsitzenden des Fördervereins Klinikum Forchheim - Freunde und Förderer.

Streit würdigte die Rolle des Kreditinstituts: "Die Volksbank ist für die Menschen in der Region wirklich da. Das Elektroauto, welches sie seit 2019 dem Klinikum zur Verfügung stellt, tut dem Haus gute Dienste und für diese Spende findet sich auch eine gute Verwendung für die Fortbildung unserer Mitarbeiter , was ja letztendlich wieder unseren Patienten zugutekommt."

Brehm wies darauf hin, dass man als regionale Bank auch etwas für die Region tun wollen. Die Corona-Krise habe in diesem speziellen Fall als Katalysator den digitalen Anpassungsprozess bei der Aus- und Weiterbildung beschleunigt. Das stelle alle vor Herausforderungen. Und genau an der Stelle wolle die Volksbank ihren Beitrag leisten, damit am Ende des Tages die Bürger und die Patienten, also die breite Öffentlichkeit, von dieser Spende profitiert.

Der Schatzmeister des Fördervereins, Sven Oelkers, beschreibt, wofür die 3000 Euro verwendet werden: "Viele Mitarbeiter nehmen an Online-Seminaren teil, so beispielsweise die Auszubildenden der Berufsfachschule für Pflege, die das erforderliche Wissen über die CNE-Plattform (Certified Nursing Education) erlernen. Mit dem Geld

können wir weitere Module kaufen, die die Wissensvermittlung noch anschaulicher machen. red