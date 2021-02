Am Sonntagmittag haben zwei Bewohner eines Einfamilienhauses in Rosenbach eine leichte Rauchvergiftung erlitten. Ein 85-Jähriger vergaß den im Keller auf seinem Elektroherd befindlichen Topf mit Wachs und Wasser. Die Küchenzeile fing Feuer und musste von den Feuerwehren Neunkirchen am Brand , Rosenbach und Uttenreuth gelöscht werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 30 000 Euro.