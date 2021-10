Zum Finale des „Igensdorfer Kultursommers“ ist die „Von-der-Rolle-Bigband“ aus Neunkirchen am Brand in der Sporthalle der Grundschule Igensdorf am Samstag, 16. Oktober, um 19.30 zu Gast.

Spielfreude und Perfektion – das zeichnet die 2002 von Edmund Rolle gegründete Formation seit Jahren aus. Die zwanzigköpfige Band spielt in Igensdorf viele bekannte Vertonungen aus Swing, Latin, Rock und Pop sowie populäre Musik . Sängerin der Band ist an diesem Abend Kerstin Horz, die Leitung hat Edmund Rolle.

Karten gibt es zu 12/ermäßigt 8 Euro im Vorverkauf in der „Bücherecke am Rathaus“ Eckental, in der Marktbücherei Igensdorf und in der „Wollschmiede“ Neunkirchen am Brand. Der Zugang zur Veranstaltung ist nur mit medizinischer oder FFP2-Maske sowie einem gültigen 3G-Nachweis erlaubt. red