15 frischgebackene Truppführerinnen und Truppführer kann die Freiwillige Feuerwehr Forchheim nun in ihren Reihen begrüßen . Sie unterstützen nun mit ihren erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten die Einsatzmannschaft.

Alle 15 Teilnehmer haben die Prüfung absolviert und die Herausforderungen hervorragend gemeistert. Damit haben sie ihre Feuerwehr-Grundausbildung (Modulare Truppausbildung/MTA) erfolgreich abgeschlossen. Die Feuerwehr Forchheim gratuliert Ferdinand Dürrbeck, Larissa Ebenhack, Leander Eitner, Markus Funk, Lisa Grimm, Julia Kornfeld, Philipp Kraus, Sarah Löblein, Maximilian Lohnert, Tobias Lukoschek, Tawfik Madarati, Lucas Pelchen, Dominik Urban, Christin Voit und Patrik Zapf.

Am Prüfungstag selbst galt es, sich zwei praktischen Prüfungsszenarien zu stellen. Zuerst musste eine Person im ersten Obergeschoss eines Hauses gerettet werden, die akut vom Rauch und Feuer des im Erdgeschoss ausgebrochenen Brandes bedroht war. Dazu drang umgehend ein Trupp unter schwerem Atemschutz zur Person im Obergeschoss vor. Zu dessen Absicherung und Unterstützung rüstete sich ein weiterer Trupp mit schwerem Atemschutz aus, während durch weitere Einsatzkräfte eine vierteilige Steckleiter an einem Fenster vorgenommen wurde, um einen weiteren Zugang zur Person zu schaffen. Nach deren Rettung konnte das „Feuer“ im Erdgeschoss zügig bekämpft werden.

Direkt nachdem das Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) wieder einsatzklar aufgerüstet war, ging es weiter zur nächsten Einsatzübung, einem Verkehrsunfall. An der Einsatzstelle wurde ein Auto in Seitenlage vorgefunden, in dem eine Person eingeschlossen war. Unter Einsatz von Rettungsschere und Säbelsäge konnte eine Rettungsöffnung geschaffen und die Person befreit werden. Als nach diesem zweiten Übungsszenario das Einsatzfahrzeug wieder vollständig einsatzbereit war, ging es direkt in die theoretische Prüfung. Glückwünsche gab es von der Kreisbrandinspektion und dem stellvertretenden Kommandanten. red