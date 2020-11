Die Gemeinden Unterleinleiter und Neunkirchen am Brand erhalten vom Freistaat Bayern sechsstellige Euro-Beträge für den Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder bis zur Einschulung.

Im Landkreis Forchheim entstehen im Kinderhaus St. Josef in Unterleinleiter 62 neue Betreuungsplätze. Der Freistaat unterstützt die Kommune dabei mit einer Förderung in Höhe von insgesamt 499 000 Euro. In der Kindertagesstätte in Neunkirchen am Brand werden 81 neue Betreuungsplätze geschaffen. Der Freistaat steuert hier eine Förderung von 737 000 Euro bei.

Die Gemeinden, die im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms gefördert werden, erhalten einen Aufschlag von bis zu 35 Prozentpunkten auf die reguläre Förderung.

Zu diesem Sonderprogramm erklärt Bayerns Familienministerin Carolina Trautner (CSU) in einer Pressemitteilung: "Seit 2008 unterstützt der Freistaat die Gemeinden massiv durch zusätzliche Mittel zum Ausbau der Kinderbetreuung. Damit tragen wir den geänderten Bedürfnissen der Familien und den steigenden Geburtenzahlen Rechnung. Über 1,2 Milliarden Euro hat der Freistaat dafür zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen 696 Millionen Euro an Bundesmitteln, die in voller Höhe den Kommunen zugutekommen." red