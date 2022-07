Das Staatliche Bauamt Bayreuth saniert in den Sommerferien die Bundesstraße 289 zwischen den Anschlussstellen Kulmbach-Mitte und Kulmbach-Ost, wie es mitteilt. Die Fahrbahn weist insbesondere im Bereich der Brücken Risse, Verdrückungen und Absenkungen auf. Darüber hinaus sind weitere Arbeiten nötig.

Der Sanierungsabschnitt ist ca. 2,4 Kilometer lang und umfasst eine Fahrbahnfläche von ca. 20.000 Quadratmetern. Im Asphaltbau soll dabei ein spezieller, lärmtechnisch optimierter Asphalt eingesetzt werden, der insbesondere beim Schwerverkehr deutlich wirkt. Damit wird ein Wunsch der Anwohner erfüllt.

Die Arbeiten sollen in den Sommerferien 2022 durchgeführt werden. Für die Vorarbeiten an der Straßenentwässerung werden abschnittsweise halbseitige Sperrungen der Bundesstraße eingerichtet. In den letzten beiden Ferienwochen erfolgt dann der Asphaltbau unter Vollsperrung auf ganzer Fahrbahnbreite.

Die Sperrungen wurden weit im Vorfeld mit der Stadt, dem Landratsamt sowie den örtlichen Verkehrsunternehmen abgestimmt. Die Umleitung für die Vollsperrung wird von Kulmbach nach Untersteinach in beiden Richtungen über die Bundesstraße 85, die Kreisstraße KU 9 und die Bundesstraße 303 erfolgen.

Die Bundesrepublik investiert hierfür ca. 1,1 Millionen Euro, davon ca. 250.000 Euro aus Lärmsanierungsmitteln. Die Firma STRABAG AG aus Neudrossenfeld wurde mit den Arbeiten betraut. red