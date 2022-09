In der Jahresmitgliederversammlung der Feuerwehr Bad Brückenau hat Kommandant Michael Krug einen Einblick in die 6730 geleisteten Arbeitsstunden von 2021 gegeben, die sich in 3040 Einsatzstunden, 1845 Ausbildungsstunden, 1347 Stunden für Wartung und 497 geleistete Stunden für Öffentlichkeitsarbeit aufteilten. 2021 wurden 1200 Stunden mehr geleistet als noch 2020. Schriftführerin Tina Wiesner ließ das Vereinsjahr Revue passieren, und Kassenwart Holger Schmitz legte den Jahresbericht ab.

Im Anschluss wurde Fabian Geis als neuer Kassenprüfer gewählt und Stephan Heil in diesem Amt wiedergewählt, auch stand die Wahl der Vertrauensleute an. Kim Sell wurde in diesem Amt bestätigt und André Kaiser neu zum Vertrauensmann gewählt. Danach standen die Wahlen des 1. und 3. Vereinsvorsitzenden im Programm, da der Vereinsvorsitzende Sven Wiesner sein Amt nach neun Jahren niedergelegt hatte. Unter Leitung von Dieter Seban wurde Florian Eder zum 1. Vereinsvorsitzenden und Markus Bott zum 3. Vereinsvorsitzenden gewählt.

Der 3. Bürgermeister Dieter Seban überbrachte Grüße von Bürgermeister Jochen Vogel und 2. Bürgermeister Jürgen Pfister. Er bedankte sich herzlich bei allen Feuerwehrleuten für deren unermüdlichen, selbstlosen Einsatz, da dies in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich sei. Den Einsatz der Feuerwehr Bad Brückenau beim Großbrand in Platz lobte er ausdrücklich und führte die hervorragende Arbeit auf deren umfangreiche Ausstattung und den hohen Ausbildungsstand zurück. So hielt er die Kameradinnen und Kameraden dazu an, bei solch schwierigen Einsätzen auch an die eigene Gesundheit zu denken und nicht ausschließlich an das Wohl der anderen.

Zum Schluss bedankte Sven Wiesner sich noch für die Unterstützung in den letzten Jahren und wünschte seinen Nachfolgern alles Gute für die Umsetzung ihrer Ideen. red