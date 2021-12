Der Geschäftsführer der ait-deutschland GmbH, Marco Roßmerkel, hat dem Hospizverein Kulmbach eine Spende von 2500 Euro überreicht. Mit dem Geld sollen insbesondere Schulungen und Fortbildungen für Hospizbegleiter ermöglicht werden.

Auch in diesem Jahr hatte der in Kasendorf ansässige Hersteller von Wärmepumpen und Kühlgeräten auf Weihnachtsgeschenke verzichtet und sich für eine Spende an den Hospizverein entschieden.

Die mehr als 50 ehrenamtlichen Mitarbeiter stehen betroffenen Familien in schweren Stunden zur Seite. Die Hospizbegleiter leisten besondere zwischenmenschliche Hilfe. Alle Mitarbeiter des Vereins durchlaufen eine Ausbildung, um eine verantwortungsvolle und liebevolle Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen sowie von deren Angehörigen und Nahestehenden zu gewährleisten. Die Pandemie erschwert die wichtigen ehrenamtlichen Tätigkeiten des Hospizvereins. Daher freut sich die ait-deutschland gmbH, mit ihrer Spende diese segensreiche Arbeit unterstützen zu können. Der Verein will das Geld insbesondere für die Aus- und Fortbildung zur Hospizbegleiterin und zum Hospizbegleiter einsetzen. red