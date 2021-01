Vor wenigen Tagen konnten die neuen Tragkraftspritzen "Fox 4" an die Feuerwehren Küps und Oberlangenstadt übergeben werden. Damit sind die ersten Ausrüstungsgegenstände für die neuen Fahrzeuge der beiden Wehren bereits im Einsatz. Weil die Tragkraftspritzen der beiden Feuerwehren in die Jahre gekommen und reparaturbedürftig geworden sind, hat sich die Marktgemeinde Küps dafür entschieden, beide Wehren mit neuen Tragkraftspitzen ausrüsten. Für die Feuerwehr Oberlangenstadt ist zudem die Beschaffung eines LF 10 in Auftrag gegeben.

Auch aus feuerwehrtechnischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten hat es sich angeboten, die alten Pumpen durch neue zu ersetzen. Die neue Fox 4 der Firma Rosenbauer, die zudem wesentlich leistungsfähiger ist, kann wegen ihrer Kompaktheit auch wesentlich einfacher im neuen Fahrzeug untergebracht werden.

Für die Feuerwehr Küps ist als Ersatzbeschaffung für das fast 35 Jahre Löschfahrzeug LF 8 ein Gerätewagen Logistik (GW-L 2) geplant. Die alte und defekte Tragkraftspitze TS 8 aus dem Einsatzfahrzeug LF 8 sollte daher ebenfalls durch eine neue Pumpe ersetzt werden. Der Marktgemeinderat hat im Sommer 2020 den Anschaffungen zugestimmt. Der Freistaat Bayern fördert die Anschaffungen der Pumpen über die Regierung von Oberfranken mit einem Festbetrag von jeweils 4700 Euro. Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger hat den Neukauf befürwortet. Insgesamt belaufen sich die Anschaffungskosten auf rund 30 000 Euro.

Bürgermeister Bernd Rebhan dankte den Verantwortlichen der Wehren für die Unterstützung bei der Neubeschaffung und der Regierung für den Zuschuss. Umständehalber musste die Übergabe ohne Feierlichkeiten erfolgen. Notwendig war allerdings eine Einweisung in die Funktionsweise der einfach zu bedienenden und sehr leistungsfähigen Geräte durch die Firma Ludwig. Unter Aufsicht von Kreisbrandmeister Markus Reischl, Kommandant der Küpser Wehr, erläuterte Stefan Ludwig die technischen Details.

Erstmals vorgestellt wurde bei diesem Ortstermin an der Rodach auch die neue Schutzausstattung, die an die mit Atemschutz ausgerüsteten Wehren verteilt wurde. Die Feuerwehren der Marktgemeinde wurden vor mehr als 20 Jahren mit dem Schutzanzug "Bayern 2000" ausgestattet. Dem "Bayern 2000" war insbesondere bei der Brandbekämpfung im Innenangriff nur unzureichend attestiert worden. Daher musste die Schutzkleidung für die Atemschutzgeräteträger verbessert werden (bessere Hitzebelastung, feuer- und wasserfeste Gewebe). Insgesamt sind in den Feuerwehren der Marktgemeinde rund 70 Geräteträger aktiv.

Die Marktgemeinde nutzte ein Sonderförderprogramm des Staatsministeriums des Innern. Etwa 85 000 Euro wendet der Markt Küps für den Kauf der neuen Schutzaustattung auf, der Zuschuss beläuft sich auf 8400 Euro. Die Kommandanten hatten die Vorgehensweise mit Bürgermeister Bernd Rebhan im Januar 2020 vereinbart. Stark eingebracht hat sich dabei der stellvertretende Kommandant der Küpser Wehr, Markus Rieger, der die jeweiligen Kleidergrößen für die 70 Aktiven zusammentrug und die Verteilung der Lieferung organisierte. ber