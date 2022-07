Zu einer Schauübung hatte die Feuerwehr Presseck anlässlich ihres 150-jährigen Jubiläums in das Gewerbegebiet eingeladen. Beteiligt daran waren alle Feuerwehren aus dem Ortsbereich sowie die Feuerwehr Stadtsteinach.

Das angenommene Szenario war ein Brand in der Kfz-Werkstatt Ruml, die Vorgabe für die Wehren war die Rettung von drei vermissten Personen in der rauchgeschwängerten Werkstatt, das Löschen eines in Brand geraten Autos und die grundsätzliche Brandbekämpfung des Objektes von oben.

Als erste gingen drei Atemschutzträger der Feuerwehr Presseck zur Bergung der Vermissten in die mit Rauch vollgepumpte Werkstatt. Bereits nach kurzer Zeit konnte die erste vermisste Person herausgetragen und reanimiert werden, die weiteren folgten. Nun galt die Aufmerksamkeit dem in Brand geratenen Auto. Hier setzte die Wehr Löschschaum ein, das lodernde Fahrzeug war sehr schnell gelöscht.

Zeitgleich bekämpften die Wehren aus Stadtsteinach mit ihrer Drehleiter den Brandherd von oben. Die Wasserzufuhr erfolgte durch Hydranten, und auch vom neu gebauten Löschwasserbecken der Gemeinde in der Siedlung, circa 400 Meter vom Brandherd entfernt.

Insgesamt waren circa 80 Feuerwehrleute an der Übung beteiligt. Kommandant und Einsatzleiter Jürgen Müller, zog zum Abschluss ein positives Fazit.

Zahlreiche Bürger aus Presseck wohnten der Schauübung bei, und zeigten sich beeindruckt von der Einsatzfähigkeit der Wehren. gl