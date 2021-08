Dass trotz Corona für eine freiwillige Feuerwehr viel zu tun ist, zeigte die Mitgliederversammlung der Untersteinacher Floriansjünger. Unter Einhaltung der Corona-Vorschriften traf man sich dazu im Sportheim der Fortuna Untersteinach.

Vorsitzender Matthias Angermann ging in seinem Bericht auf die vielen Sitzungen ein, in denen ein eigens gegründeter Ausschuss das Festwochenende zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr und zum 125-jährigen Bestehen der Fortuna Untersteinach gründlich geplant hatte: Johannisfeuer, ein Konzert mit den "Dorfrockern" sowie der Kreisfeuerwehrtag hätten im Juni stattfinden sollen. "Gefühlt haben wir uns dazu jeden zweiten Sonntag online zusammengefunden", so Schriftführerin Andrea Angermann ergänzend. Wie so vieles fiel jedoch auch dieses Fest der Corona-Pandemie zum Opfer.

Auch die Aktiven der Wehr waren keineswegs untätig. Kommandant Markus Stumpf zählte auf, dass 349 Einzelstunden ehrenamtlich geleistet wurden. "Natürlich fehlt uns das Gesellige", räumte er etwas wehmütig ein. Mit insgesamt 55 Aktiven inklusive der Löschgruppe Gumpersdorf steht die Untersteinacher Feuerwehr sehr gut da und hat sich mehrfach als schlagkräftige Gruppe bewiesen. Dies zeigte sich auch in den weiteren Berichten der einzelnen Abteilungen.

So konnte Bürgermeister Volker Schmiechen für das Engagement und den Einsatz danken. Kreisbrandrat Stefan Härtlein zeigte sich erfreut von der Kameradschaft, die er unter den Aktiven wahrnehme.

Bei den Neuwahlen wurde zunächst Matthias Angermann in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Für Werner Agly wurde Christian Hübner zum neuen gleichberechtigten Zweiten Vorsitzenden neben Andreas Geyer gewählt. Kassier ist weiterhin Matthias Schedewie, als Schriftführer kandidierte Jörg Schmidt, wofür er das Vertrauen der Mitglieder erhielt. Matthias Angermann dankte Andrea Angermann für zwölf Jahre Tätigkeit als Schriftführerin mit einem Gutschein. red