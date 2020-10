Im Rahmen der interkulturellen Woche in Herzogenaurach hat das Generationenzentrum am vergangenen Samstag einen Familienausflug zum Erlebnispark Schloss Thurn veranstaltet. Ganz nach dem Motto "Zusammen leben, zusammen wachsen" trafen sich zwölf Familien und auch Einzelpersonen unterschiedlichster Kulturen mit Anna-Lena Gumbrecht, Fachbereich Kinder und Familien, und machten sich gemeinsam mit dem Bus auf den Weg nach Heroldsbach.

Nach dem Eintreffen im Erlebnispark traf die Gruppe auf "Dinolino", den Drachen von Schloss Thurn. Drachenmutige trauten sich, mit diesem ein Erinnerungsbild zu machen, heißt es in einem Pressebericht des Generationenzentrums. Durch die vielen verschiedenen Parkattraktionen wie die Wildwasserbahn und die Dampfeisenbahn war für jede Altersgruppe etwas dabei. Schnell bildeten sich Kleingruppen heraus, die den Park gemeinsam entdeckten. Immer wieder überschnitten sich die Entdeckungstouren der Kleingruppen, und die Herzogenauracher Besucher tauschten Tipps für die besten Fahrgeschäfte aus.

Die Gruppe hatte den Tag hinweg in zweierlei Hinsicht Glück. So waren die Besucherzahlen überschaubar. Dadurch konnten manche Attraktionen ohne Wartezeit und direkt mehrmals hintereinander besucht werden. Auch das Wetter spielte mit. So zogen zwar ab Nachmittag dunkle Wolken auf. Zu regnen begann es jedoch erst, als alle wieder im Bus saßen. Aufgrund vieler positiver Rückmeldungen und einiger Nachfragen erklärte Anna-Lena Gumbrecht, auch im Jahr 2021 Familienausflüge anbieten zu wollen. Auch wies sie auf das Herbst- und Winterprogramm 2020/21 für Kinder und Familien sowie den Instagram-Account "herzo.spielt" hin. Weitere Informationen hierzu gibt es unter www.herzogenaurach.de/generationenzentrum. red