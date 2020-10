"Danke! Danke! Danke! Wir waren und sind überwältigt von eurer Unterstützung!" Mit einem emotionalen Instagram-Post bedankten sich Hans-Joachim und Petra Fischer vom Bio-Archehof bei allen, die dem Spendenaufruf im Netz und im Fränkischen Tag gefolgt sind.

Nach dem schweren Unwetter am 11. August hatte die Familie mit katastrophalen Sachschäden auf ihrem Hof in der Reuth zu kämpfen gehabt. In einem verzweifelten Versuch, ihren kleinbäuerlichen Betrieb zu retten, stimmten sie einem Spendenaufruf zu. "Wir haben am Anfang nicht geglaubt, dass überhaupt jemand spenden würde", gibt Petra Fischer zu, "uns war das auch erst etwas unangenehm, aber wir wussten einfach keinen anderen Ausweg." Umso fassungsloser ist die Familie über die unglaubliche Rückmeldung auf den Spendenaufruf: Von Herzogenaurach bis nach Bremerhaven zog der Aufruf seine Kreise und immer mehr Spenden trudelten ein.

"Wir konnten alle Schäden an unserem mobilen Hühnerstall durch die Spendengelder beheben", schreibt die Familie in ihrer Danksagung. Der Mobilstall war während des Sturms in der Umbauphase gewesen und die Windböen hatten das gesamte Dach abgedeckt und im Inneren alles verwüstet. "Wir verneigen uns tief vor allen Spendern und danken von ganzem Herzen. Ihr seid spitze!" Neben dem reparierten Mobilstall sind jetzt, von der Nordumgehung aus, große Banner mit den Worten "Danke, Herzo bis Bremerhaven" zu sehen.