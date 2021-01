Es klingt schauderhaft: Im Messenger-Dienst WhatsApp kursiert zur Zeit eine Nachricht, die vor besonders miesen Masken-Betrügern warnt. Auch dem Coburger Sender "Radio Eins" wurde diese Nachricht zugespielt.

Darin heißt es: Bitte informiert eure Bekannten und Freunde! Gerade bekam ich eine Nachricht. Eine Warnung! Jetzt geschieht etwas Neues. Leute gehen von Tür zu Tür und verteilen Masken. Sie sagen: "Es ist eine neue Initiative der lokalen Behörden" (was aber nicht stimmt). Sie bitten dich, eine Maske aufzusetzen, um zu sehen, ob die Maske zu dir passt. Es ist mit Betäubungsmittel getränkt, danach rauben sie dich aus! Bitte nehmt keine Masken von Fremden. Denkt daran, liebe Freunde, dies ist eine kritische Zeit, die Menschen sind verzweifelt, die Kriminalitätsrate ist in der Corona-Zeit gestiegen. Bitte seid vorsichtig! Kam gestern sogar im MDR.

Wer dort Panik schüren will, ist unklar. Aber es scheint sicher, dass an diesem Schreckens-Szenario nichts dran ist. Christian Raithel vom Polizeipräsidium Oberfranken sagte "Radio Eins" dazu: "Uns ist derzeit kein Fall in Oberfranken bekannt, bei dem Täter an der Haustür klingeln und Masken anbieten. Allerdings sollte man bei unverpackten Masken sowieso skeptisch sein und die nicht von Fremden annehmen." Auch der SWR hatte bereits über den Kettenbrief berichtet. Im Raum Konstanz hatte sich auch die Nachricht verbreitet, dass mit Chloroform getränkte Masken von Betrügern angeboten würden. Auch das Polizeipräsidium Konstanz habe aber keine Hinweise darauf, dass das tatsächlich geschehen ist. Dennoch sei auch hier diese Falschmeldung zigfach geteilt worden und habe Verunsicherung in der Bevölkerung ausgelöst. dy