Fakeshop im Internet

Ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Fulda ist offenbar einem betrügerischen Internetshop auf den Leim gegangen. Ihm hatte eine Outdoorjacke des Anbieters sport.24.world gefallen. Er bestellte das Kleidungsstück und wies den Geldbetrag von mehr als 100 Euro an das angegebene Konto auf einer inländischen Bank an. Als er im Anschluss die Rechnung per Mail zugestellt bekam und sah, dass darauf eine ausländische Bank verzeichnet war, wurde er skeptisch und meldete den Vorgang bei der Bad Brückenauer Polizeiinspektion. Der Sachbearbeiter forschte nach und erfuhr, dass es sich bei der Seite um einen perfekt aufgezogenen Fakeshop handelt. Der 27-Jährige hatte Glück im Unglück: Aufgrund eines Fehlers im Überweisungsbeleg wurde das Geld dem Geschädigten wieder gutgeschrieben. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts des Warenbetrugs und der Geldwäsche.