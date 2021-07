Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte der Grund für einen Unfall sein, den ein Fahranfänger bei Schwand verursachte. Der 18-Jährige aus dem Landkreis Hof kam am Sonntagnachmittag auf der Staatsstraße 2195 zwischen Presseck und Stadtsteinach in einer Rechtskurve zunächst auf die Gegenfahrbahn und streifte die dortige Leitplanke. Anschließend lenkte er zurück in seine Fahrspur, wodurch das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam, sich im Straßengraben überschlug und danach wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Der junge Mann musste mit leichteren Verletzungen ins Klinikum Kulmbach eingeliefert werden. Sein Pkw wurde total beschädigt, der Sachschaden beträgt etwa 6000 Euro. Die Feuerwehr aus Schwand regelte den Verkehr, die Staatsstraße war für etwa zwei Stunden halbseitig gesperrt. pol