Die circa eineinhalbjährige Fabiosa kam als Fundkatze ins Tierheim. Die hübsche Katzendame ist noch etwas verunsichert, im Tierheim ist man aber sicher, dass sie nach einer gewissen Zeit auch komplett auftaut und zu einer richtigen Schmusekatze wird. Grundsätzlich sollte es im neuen Zuhause ruhig zu gehen, damit sich Fabiosa in Ruhe an die neue Umgebung gewöhnen kann. Und sie sollte nach ihrer Eingewöhnungszeit wieder die Möglichkeit zum Freigang haben. Wer Interesse an Fabiosa hat, meldet sich bitte im Tierheim unter der 09221/91288 (bitte Anrufbeantworter benutzen). Foto: Tierheim Kulmbach