Wässerwiesen sind eine jahrhundertealte Methode, den Ertrag von trockenen Wiesen durch Düngung und Bewässerung mit Flusswasser zu verbessern. Die Referenten Johannes Mohr und Roland Lindacher zeigen den Teilnehmenden am Freitag, 16. Oktober, von 14 bis 16 Uhr, die traditionellen Wehre und erklären anschaulich diese natur- und umweltschonende Bewirtschaftungsform, die auch für ein besonders hohes Artenreichtum im Wiesenttal sorgt. Wasser- und wetterfeste Kleidung und Schuhe sind mitbringen. Die Exkursion richtet sich an Erwachsene. Treffpunkt ist am Bahnhof in Gosberg. Die Exkursion ist Teil des EU-geförderten deutsch-tschechischen Projektes "Voda - Wasser", in dem für interessierte Bürger im Herbst kostenfreie Fachsprechstunden durchgeführt werden. Es handelt sich jeweils um Ausflüge, Exkursionen und Besichtigungen in der näheren Umgebung des Landkreises Forchheim zu verschiedenen Themen rund um das Thema Wasser. Weitere Informationen und Anmeldung online unter www.umweltstation-liasgrube.de/programm/waesserwiesenprojekt-im-unteren-wiesenttal. red