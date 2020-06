Exkursion durch die Buchenwälder

Anlässlich des Tages der Buchenwälder veranstaltet der Verein Nationalpark Steigerwald am Freitag 26. Juni, um 16 Uhr eine geführte Wanderung mit Andreas Kiraly. Die Tour soll laut Veranstalter Artenkenntnis vermitteln und viel Interessantes zum Naturschutz bieten. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Parkplatz "Wotansborn" an der Kreisstraße Has 26 zwischen Hundelshausen und Fabrikschleichach, etwa zwei Kilometer westlich von Fabrikschleichach. Die Wanderung dauert zwei bis drei Stunden und findet bei jedem Wetter statt. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung mit Angabe von Name und Telefonnummer unter E-Mail vorstand@nordsteigerwald.de erforderlich. Die Veranstaltung ist kostenlos. Weitere Informationen gibt es unter der Rufnummer 0171/9599359. Die aktuellen Corona-Hygieneauflagen sind zu beachten: Mund-Nasen-Bedeckung, Abstandsgebot von 1,5 Metern (außer bei Familien und Lebensgemeinschaften) sowie Erfassung der Kontaktdaten. red