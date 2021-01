Der Eis- und Schwimmsport-Club (ESC) Höchstadt lädt am Freitag, 29. Januar, um 19.30 Uhr alle Mitglieder zu seiner Hauptversammlung ein. Aufgrund der Corona-Pandemie kann die Hauptversammlung nicht wie gewohnt im Vereinsheim stattfinden, sondern wird stattdessen digital abgehalten, teilt der ESC mit. Interessierte können elektronisch über das Smartphone, den Computer oder das Tablet (Bild und Ton) oder auch nur telefonisch teilnehmen.

Anmeldung bis 27. Januar

Bis spätestens Mittwoch, 27. Januar, kann man sich per Mail unter JHV-2021@eschoechstadt.de anmelden, um die Zugangsdaten zur Versammlung zu erhalten. Bei Teilnahme via Telefon ist unbedingt die Rufnummer mitzuteilen. Es sind folgende Tagesordnungspunkte zur Besprechung vorgesehen: Gedenken an verstorbene Mitglieder; Berichte der 1. Vorsitzenden, des Schatzmeisters, der Kassenprüfer; Entlastung Schatzmeister und Vorstandschaft; turnusmäßige Wahl der Kassenprüfer und Wahl des Vorstandes; Umgestaltung des Vereinsgeländes und des Vereinsheims. red