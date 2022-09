Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr, viele Informationen, ein Kinderrätsel und Unterhaltung verspricht die "Lange Nacht der Feuerwehr" am Samstag, 24. September. Denn im Rahmen der Kampagne "Helfen ist Trumpf" hat der Landesfeuerwehrverband Bayern alle Mitgliedsfeuerwehren aufgerufen, an dem bayernweit einheitlichen Termin teilzunehmen. Los geht es um 17 Uhr im Feuerwehrhaus der Feuerwehr Oberthulba. Ein echter Brandraum erwartet Groß und Klein. Die Gäste dürfen einen Löschtrupp beim "Innenangriff" in einen realistisch nachgebildeten Brandraum begleiten und erfahren an diesem Abend mehr über die Kernkompetenzen der Feuerwehr: "Moderne Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung". Dazu stellt die Feuerwehr auch Fahrzeuge und Geräte aus und informiert über alles Wissenswerte rund um das Ehrenamt "Freiwillige Feuerwehr" und andere aktuelle Themen. Auch für die Jüngsten wird es ein interessantes Programm geben, verspricht die Feuerwehr.

Dazu gibt es Essen und Getränke. Im Barbereich werden die Gäste bei Livemusik unterhalten. Weitere Informationen zur "Langen Nacht der Feuerwehr" gibt es unter: feuerwehr-oberthulba.eu. red