Es darf wieder gesungen werden, aber es sind spannende Tage für die Chöre

Die Chöre in Franken freuen sich, dass gemeinschaftliches Singen nun wieder möglich ist. Ein Hygienekonzept für die stufenweise Wiederaufnahme von Chorproben liegt den Chören und Ensembles seit einigen Tagen vor. Die Freude ist groß, doch die Unsicherheit bleibt.

Es sind spannende Tage, "weil ich nicht genau weiß, wie genau dies nun gelingen wird", sagt Gerald Fink aus Herzogenaurach, der musikalische Leiter des Fränkischen Sängerbundes (FSB), "mit Teilnehmern, die lange nicht mehr gemeinsam gesungen haben, mit meterweiten Abständen, mit kurzen Probeneinheiten, ohne ein Nahziel Konzert." Der Bundeschorleiter ist sich sicher, dass alle Aktiven mit großer Umsicht daran gehen.

Der FSB ist der mitgliederstärkste Laienmusikverband Bayerns. Er vertritt rund 1600 Chöre und Ensembles mit 38 000 Sängern in Franken und der nördlichen Oberpfalz. Der Sängerbund ist federführend beteiligt an dem geplanten Chorzentrum Kloster Weißenohe.

"Über viele Jahrhunderte ist die Chorkultur fester Bestandteil unserer Musikkultur und wird natürlich auch die Corona-Pandemie überstehen", ist Friedhelm Brusniak, der FSB-Präsident aus Würzburg, optimistisch. Er hatte sich gegenüber der Staatsregierung besonders für die kontrollierte Möglichkeit der Wiedereinführung von Proben eingesetzt.

Seit 22. Juni gilt die Erlaubnis, die Chorproben langsam wieder aufzunehmen. Zentral in dem Hygienekonzept ist die Bemerkung, dass die Teilnahme an Proben und Zusammenkünften freiwillig sein muss. Keiner soll ein Risiko eingehen, das er nicht tragen möchte. Und so wird sich die Situation von Ort zu Ort anders darstellen - viele Chöre werden den ersten Schritt gehen, manche vielleicht vorerst weiter auf Proben verzichten. red