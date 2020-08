Erstaunliche Höhe

Sie sind eine wahre Pracht, die Sonnenblumen im Garten von Josefine und Andreas Übelacker in Weilersbach. Vier bis fünf Meter hoch sind die wunderschönen gelben Blumen. Eigentlich sollten sie ja nur 1,60 bis 1,80 Meter hoch werden. So stand es auf der Samen-Packung. Doch die beiden Weilersbacher staunten nicht schlecht, als die Pflanzen mit immer mehr in die Höhe wuchsen und zu einem Tummelplatz für Bienen, Hummeln und Insekten wurden. Foto: Heidi Amon