Eine unangenehme Überraschung erlebte ein 54-jähriger Ford-Fahrer aus dem westlichen Kulmbacher Landkreis am Montagmorgen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte sein geparktes Fahrzeug beschädigt und sich anschließend aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am Sonntag gegen 16 Uhr hatte der Mann seinen silberfarbenen Ford in der Dr.-Pollmann-Straße in Thurnau ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er am Montag gegen 9 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass das Heck nicht unerheblich beschädigt war. Neben einem demolierten Rücklicht hatte er auch eine deutlich sichtbare Delle im Blech zu beklagen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf mehrere tausend Euro.

Die Spurenlage spricht dafür, dass der Verursacher mit einem größeren Fahrzeug, möglicherweise einem Transporter oder einem Lastwagen, unterwegs war. Die Kulmbacher Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09221/6090. pol