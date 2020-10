Der Landkreis Bad Kissingen verfügt über eine bedeutende Natur- und Kulturlandschaft. Unter dem Motto "Kalk und KulTour - Erleben in der Natur" wurden in Obereschenbach und Machtilshausen zwei Wanderwege errichtet, die den Besuchern die Wichtigkeit des Kalks als Baustoff in vergangenen Zeiten sowie die Schönheit der Natur vermitteln.

Entlang von Weinbergen, durch Wälder und hin zu wunderschönen Aussichten, bieten die Wanderwege abwechslungsreiche Naturerlebnisse. In den verschiedenen Lebensräumen ist eine hohe biologische Vielfalt vorhanden. So können seltenen Arten wie der Fliegen-Ragwurz, die Zauneidechse, die Rotflüglige Ödlandschrecke und verschiedene Bläulinge beobachtet werden.

Herzstück der Wanderwege sind die örtlichen Kalkbrennöfen. Sie erlauben einen Einblick in die alte Kunst des Kalkbrennens. Zusammen mit dem Obst- und Gartenbauverein Obereschenbach, dem Verein für Gartenbau, Brauchtums- und Heimatpflege e. V. Machtilshausen, der Allianz Fränkisches Saaletal e. V., der Stadt Hammelburg und dem Markt Elfershausen, dem Landratsamt Bad Kissingen sowie dem BayernNetzNatur-Projekt "Grüngitter" konnten die Wanderwege realisiert werden. Nun werden sie eröffnet.

Einweihung ist in Obereschenbach am Samstag, 17. Oktober, um 9.30 Uhr an der Eschenbachhalle und in Machtilshausen am Sonntag, 18. 10., um 13 Uhr am Schreinersch-Haus. Geplant ist jeweils eine etwa einstündige Wanderung. red