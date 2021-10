Der Ökologisch-Botanische Garten (ÖBG) der Universität Bayreuth ist ein Dorado für Fauna und Flora. Doch auch Gesteine der Region Nordostbayern sind hier reichlich zu finden.

Am Freitag, 1. Oktober, stellt Richard Regner vom Bayerisch-Böhmischen Geopark verschiedene Gesteine, ihre Herkunft, die Entstehung und Verwendung bei einem Rundgang durch den Ökologisch-Botanischen Garten vor. Treffpunkt für die Führung "In 1000 Schritten durch die Erdgeschichte: Gesteine im ÖBG" ist um 16 Uhr der Haupteingang zum ÖBG auf dem Campus der Universität. Der Eintritt ist frei. Aktuelle Informationen gibt es unter www.obg.uni-bayreuth.de.

Der Apfel ist in unserem Klima das am häufigsten angebaute Obst. "Rund um den Apfel: Herkunft, Vielfalt & Geschichten" lautet das Thema der Sonntagsführung im Ökologisch-Botanischen Garten der Uni Bayreuth am Erntedanktag, Sonntag, 3. Oktober. Vorgestellt werden verschiedene Wildarten des Apfels, darunter der wichtigste, der Altai-Apfel aus Zentralasien, ferner andere Baumarten mit Apfelfrüchten wie der Speierling und die Mispel. In der ausgedehnten Streuobstwiese des Gartens, die der Erhaltung alter lokaltypischer Sorten dient, geht es um die enorme Vielfalt der bei uns anbaubaren Apfelsorten. Dazu gibt es Geschichten rund um die symbolträchtige Apfelfrucht, einem Symbol des Lebens und der Liebe, aber auch der Sünde und als Zankapfel der Zwietracht.

Treffpunkt der Teilnehmer ist um 10 Uhr am Haupteingang zum Botanischen Garten auf dem Campus der Uni Bayreuth.