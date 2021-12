Am letzten Samstag im Advent startet der Gewerbeverein "Kaufhaus" Mürscht noch einmal richtig durch.

"Viele Geschäfte haben am Samstag bis 16 Uhr geöffnet", sagt Vorsitzender Arno Reuscher. Rechtzeitig vor Weihnachten sind die Rucksäcke weder eingetroffen, die Christine Schikora vom Gewerbeverein entworfen hat. Sie hat heuer ein neues Motiv gewählt, jetzt sich die Rucksäcke aus fair gehandelter Baumwolle in vier Farben erhältlich. Ebenfalls geliefert wurden jetzt die "Brodzeid-Breddle" mit Münnerstädter Motiven. Beides ist in verschiedenen Geschäften erhältlich.

Auf das am letzten Adventssamstag sonst übliche Musizieren vor und in den Geschäften durch Schülerinnen und Schüler der Städtischen Musikschule Münnerstadt muss wegen der Pandemie auch heuer verzichtet werden. Münnerstädter, die sich vor Corona schützen wollen, können sich von 11.30 bis 16.30 Uhr bei der Advents-Impfaktion in der Alten Aula impfen lassen. Und wer geimpft oder genesen ist, kann sich beim Adventsdreieck (Altstadtcafé, angerWein und Bayerischer Hof) einen Glühwein gönnen.