Nur wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind, entstehen derartig filigrane Gebilde wie sie auf diesem Bild, das am Montagmorgen in Michelau aufgenommen wurde, zu sehen sind. Wichtig sind eine hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturen deutlich unter null Grad (die lagen am Montag in Michelau bei -6 Grad Celsius). Doch dann bedarf es auch noch einer leichten Luftströmung, die die Eisnadeln in die Länge wachsen lässt. Derartige Bedingungen lassen nicht zuletzt bei Makrofotografen die Herzen höher schlagen. Foto: Klaus Gagel