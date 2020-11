Der Weihnachtsmarkt ist abgesagt; auch die Alternative mit dem Namen "Winterzauber" wird es nicht geben. Zumindest nicht als städtische Veranstaltung. Mehrere Stadtratsmitglieder, Schausteller und Händler verfassten deshalb einen offenen Brief mit der Bitte, dass die Stadt wenigstens das Aufstellen von Verkaufsbuden erlauben solle. Das soll nun geschehen, wie Dietrich Mai von der Wählervereinigung Pro Coburg mitteilt. Ein "Runder Tisch" aus Politik und Verwaltung habe sich darauf geeinigt, dass ab 28. November bis möglicherweise 6. Januar "an geeigneten Stellen in der Coburger Innenstadt" Buden aufgestellt werden dürfen. Gewerbetreibende können dafür eine Sondernutzungserlaubnis beantragen. Nötig sind die Angabe der benötigten Stellfläche, des gewünschten Standortes und des geplanten (weihnachtlichen) Angebotes. Der Antrag muss ans Ordnungsamt der Stadt Coburg gestellt werden, das eine zügige und unbürokratische Bearbeitung zugesagt hat. Buden und weihnachtliche Dekorationen können bei Bedarf auch über Coburg Marketing geliehen werden. sb