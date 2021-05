Das Testen ist neben dem Impfen ein wichtiger Bestandteil zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und von hoher Bedeutung für weitere Öffnungsschritte. Leider gab es in Niederfüllbach bislang keine Testmöglichkeiten, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Um auch vor Ort bessere Voraussetzungen für Ortsbürger zu schaffen, wurde ein Partner für Schnelltestangebote gesucht. Mit Erfolg, wie die Gemeinde jetzt mitteilt. Am Feuerwehrgerätehaus Niederfüllbach wird es ab Donnerstag, 20. Mai, eine Schnellteststrecke geben. Immer dienstags und donnerstags von 17.30 bis 19.30 Uhr sowie optional am Sonntag kann ein kostenloses Testangebot in Anspruch genommen werden.

Die Verantwortung für die Teststrecke obliegt dem ASB Coburg. Unterstützt werden die Mitarbeiter von ehrenamtlichen Helfern der Feuerwehr Niederfüllbach.

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Zum Test wird lediglich ein gültiges Ausweisdokument benötigt (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein). Es besteht jedoch die Verpflichtung, eine FFP2-Maske zu tragen.

"Mein herzlicher Dank im Namen des gesamten Gemeinderats gilt neben der Unterstützung des ASB Coburg den Helfern der Freiwilligen Feuerwehr Niederfüllbach. Ich hoffe sehr, dass die Testmöglichkeiten rege in Anspruch genommen werden", freut sich Bürgermeister Bastian Büttner. red