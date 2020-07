Einbrecher nimmt Geld aus Wohnhaus mit

In der Zeit vom 30. Mai bis zum 4. Juni drang ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Weißenbrunn vorm Wald in der Fornbacher Straße ein und entwendete 500 Euro Bargeld. Das hat die Polizeiinspektion Neustadt erst am Wochenende mitgeteilt. Wer Angaben zu dem unbekannten Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt unter der Telefonnummer 09568/ 9431-0 zu melden. pol