Michael Memmel Ich bin verwirrt. Im Mail-Postfach der Redaktion finde ich zum 1. Oktober direkt hintereinander Hinweise auf den Tag der älteren Generation und den internationalen Tag des Kaffees. Bedeutet das jetzt, dass Senioren besonders gerne Kaffee trinken? Und was für ein Tag ist denn nun heute?

Ich nehme einen großen Schluck aus der Bürotasse und befrage das Netz. Fast verschlucke ich mich am Kaffee, als ich erfahre, wie viele Tage in 24 Stunden reinpassen. Zusätzlich zu den beiden genannten Tagen ist heute nämlich noch Weltmusiktag, Weltvegetariertag, Europäischer Tag der Depression und Welttag des Wohn- und Siedlungswesens. Puh, armer Oktober-Anfang, Du musst für ganz schön viel herhalten. Da werde ich es mir heute Abend wohl zwangsläufig mit einem Cappuccino in meiner Doppelhaushälfte mitten in der Neubausiedlung bequem machen müssen und einen panierten Blumenkohl in mich hineinzwängen, während die Playlist "Schwermut-Rock aus Europa" läuft. Wenn ich da nicht depressiv werde, wäre das schon ein Wunder!