Ein Politiker mit Humor

Zum Gedenken an Hans-Jochen Vogel: Der Mann hatte Humor. Es muss Anfang 1990 gewesen sein, als Hans-Jochen Vogel (SPD) anlässlich eines Wahlkampfes in Thüringen auch Suhl besuchte. Die Prominenz der SPD zeigte ihm die Stadt. Damals Kreisvorsitzender der SPD Suhl-Land, hatte auch ich die Ehre, dabeizusein. Beim Gang durch die Suhler Innenstadt standen wir auch vor dem großen Relief, welches links von der Stadthalle das Stadtbild prägte. Die beherrschende Gestalt des Kunstwerkes war ein muskulöser nackter Vertreter des starken Geschlechtes. Allerdings war das, was den Mann ausmachte, besonders klein gehalten.

Hans-Jochen Vogel betrachtete das Werk sehr eingehend. Darauf wagte ich, zu sagen: "Im Volksmund heißt es der Mann mit dem kleinen Bimmel." Danach wurde ich von meinen Genossen gerügt: Die Bemerkung war ja vollkommen daneben. Auch dass die Bemerkung ordinär gewesen sei, wurde mir vorgeworfen.

Zum Abschied gab Vogel jeden die Hand. Zu mir sagte er wohlwollend: "Und Sie waren der mit dem aufklärenden Hinweis." Peter Conrad

Weißenbrunn