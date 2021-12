Ein Herz für Tiere hat die Firma KFZ-Technik Schuhmann bewiesen. Pro Räderwechsel in einer der Filialen in Bad Brückenau und Salz hat das Unternehmen einen Euro für das Tierheim Wannigsmühle zurückgelegt. Wie die Firma selbst mitteilt, seien in diesem Winter an 300 Pkw die Räder gewechselt worden. Inhaber Andreas Schuhmann habe die Summe dann auf 500 Euro aufgestockt. Man wolle das Tierheim nach dem schweren Brand im vergangenen Juni unterstützen, heißt es in einer Pressemeldung der Firma. red