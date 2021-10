Ein Schaden von etwa 1000 Euro ist entstanden, als am Montagabend ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Außenspiegel eines grauen BMW touchierte. Wie die Polizeiinspektion Neustadt berichtet, ist der Unfall an einem in der Schalkauer Straße am Fahrbahnrand abgestellten BWM passiert. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Neustadt unter Telefon 09568/9431-0. pol