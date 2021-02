Die lebendige Partnerschaft zwischen der Gemeinde Himmelkron und der tschechischen Stadt Kynšperk, dem früheren Königsberg an der Eger, besteht bereits seit 20 Jahren. Wie Erwin Tischer als Partnerschaftsbeauftragter in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats einräumen musste, sei es mit Blick auf Corona fraglich, ob die beiden Kommunen dieses Jubiläum groß feiern können. "Das steht derzeit noch in den Sternen" sagte er.

Tischer blickte auch auf die Aktivitäten 2020 zurück, das Jahr sei aufgrund der Pandemie anders als die vorherigen verlaufen. Dabei habe alles wie sonst auch begonnen. So trafen sich der Vertreter beider Kommunen Anfang Januar zur Programmbesprechung in Himmelkron und legten viele Begegnungstermine fest. "Konnte eine Himmelkroner Gruppe am 8. Februar noch am Ball der Stadt in Kynšperk teilnehmen und sich an dem beeindruckenden Programm erfreuen, mussten alle weiteren Veranstaltungen abgesagt werden," bedauerte Tischer.

Ein Paket voller Schutzmasken

Dass eine Partnerschaft aber nicht nur aus Veranstaltungen besteht, hätten die Freunde aus Kynšperk mit dem Überbringen eines Pakets mit selbst genähten Schutzmasken bewiesen.

Im Herbst habe man dann überlegt, wie das Jubiläum in die 100-Jahr-Feier des TSV Himmelkron eingebunden werden könnte. Erfreut berichtete Erwin Tischer, dass die Euregio Egrensis den Projektantrag genehmigt habe. Danach erhalte man 10 654,75 Euro, das seien 85 Prozent der Gesamtausgaben.

Gefördert würden damit eine Rollup-Ausstellung zum Partnerschaftsjubiläum, welche abwechselnd in Himmelkron und Kynšperk gezeigt werden soll, eine ansprechenden Partnerschaftsfeier und ein Kinder-Workshop mit dem Kynšperker Künstler Grafnetter.

Im Rahmen der 100-Jahr-Feier des TSV Himmelkron ist am 31. Juli vorgesehen, auch eine Kynšperker Schülergruppe zur 39. Schülerolympiade einzuladen, auch die traditionelle Tennisbegegnung sei am 18. September geplant. Rei.