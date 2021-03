Angelo ist ein elfjähriger Dackel-Mischlingsrüde. Er ist sehr freundlich und anhänglich dem Menschen gegenüber, kennt Kinder und Katzen. Angelo liebt lange Spaziergänge und läuft gut an der Leine. Mit Hündinnen versteht er sich gut, Rüden mag er allerdings nicht. Für Angelo wird ein Zuhause gesucht, in dem er endlich ankommen und bleiben darf, da er leider in der Vergangenheit ein sogenannter "Wanderpokal" war und bereits durch zahlreiche Hände ging. Wer sich für Angelo interessiert, kann sich im Tierheim unter Telefon 09561/30330 melden. Das Tierheim ist noch für den Publikumsverkehr geschlossen. Es finden zurzeit keine Vermittlungen statt. Spenden und Fundtiere können nach telefonischer Absprache abgegeben werden. Der Notruf ist nach wie vor täglich von 17 bis 22 Uhr unter der Nummer 0151/58519460 zu erreichen. Foto: Tierheim