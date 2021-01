Dafür, dass er den "Eichhörnchenbrunnen" repariert und ihn am oberen Teich in Neuses an den Eichen wieder aufgestellt hatte, erhielt der ehemalige Wasserwart Karl-Heinz Schramm bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Großheirath ein ausdrückliches Lob von Bürgermeister Udo Siegel (CSU/BB).

In Schulausstattung investiert

Und Siegel hatte bei der Gemeinderatssitzung noch mehr Grund zur Freude: "Unsere Schule ist auf dem neuesten Stand", betonte der Bürgermeister. Seine Aussage bezog sich auf die medientechnische Ausrüstung nach der Generalsanierung, so dass derzeit der digitale Unterricht - wie rechtlich vorgegeben - problemlos stattfinden kann.

Die Gemeinde investierte für die Ausstattung des EDV-Raumes, für fünf Notebooks, fünf digitale Tafeln, fünf Dokumentenkameras und 20 Leihgeräte rund 74 000 Euro. An Fördermitteln flossen 44 000 Euro.

Weitere WLAN-Hotspots

Der Beschluss des Gemeinderates Großheirath vom November 2020 für die Einrichtung von WLAN-Hotspots in den Ortsteilen Neuses an den Eichen, Gossenberg und Buchenrod wurde erweitert, so dass jetzt auch die Gemeindeteile Rossach, Watzendorf und Großheirath die entsprechenden Internetanschlüsse erhalten könnten. Die genauen Kosten sind jedoch vorab noch zu ermitteln. Der Grund für die Erweiterung des Beschlusses war darin zu suchen, dass nunmehr die Zuwendung auf 10 000 Euro erhöht wurde.

Laut Gemeinderätin Katja Wolff soll sogar eine Förderung mit 15 000 Euro möglich sein.