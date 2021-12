Die Wanderfreunde Weißenbrunn und Umgebung haben in der Hauptversammlung Manfred Pichl zum Ehrenmitglied ernannt. Vorsitzender Uwe Ossmann würdigte in seiner Laudatio die vorbildlichen Wandertätigkeiten von Pichl.

Der Geehrte ist bereits ein Jahr nach der Vereinsgründung 1978 den Wanderfreunden beigetreten und hat dabei sämtliche 42. Wandertage mitgestaltet. Ossmann erinnerte auch an die ersten Festveranstaltungen in Weißenbrunn. Ferner war Manfred Pichl zwei Jahrzehnte im Vereinsausschuss und über vier Jahrzehnte hinweg stets ein aktiver Wanderer.

Vorsitzender Uwe Ossmann berichtete im Gasthof "Frankenwald" über das Wandergeschehen in der Corona-Zeit und wie es in Zukunft mit dem Verein sowie dem Wandern weitergeht. Schweren Herzens musste er die Entscheidung verkünden, dass es in Zukunft keine Wandertage bei den Wanderfreunden mehr geben werde.

Auch stellte der Vorsitzende fest, dass sich die Aktiven in immer höher werdenden Altersstufen befinden und der Nachwuchs zu wünschen übrig lasse. "Daher ist es nicht mehr möglich, eigene Wandertage durchzuführen", erklärte er.

Bei der Neuwahl wurde die Vorstandschaft für weitere zwei Jahre einstimmig bestätigt. dw