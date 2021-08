Seit 40 Jahren gehört Claudia Leipold zum Team des Steuerbüros Hartmuth Grosch in Coburg. Vor 40 Jahren hat die Jubilarin ihre Ausbildung zur Steuerfachangestellten begonnen. Mit ihrem Arbeitswillen und Durchhaltevermögen sei Claudia Leipold ein Vorbild für die jungen Mitarbeiterinnen. Dies hob Hartmuth Grosch bei einer Feierstunde besonders hervor. Er wünsche sich sehr, dass man in der Zukunft noch so manchen Fall gemeinsam lösen könne. mst