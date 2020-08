Ehrenamtliche Flieger suchen nach Waldbränden

Wegen der herrschenden Trockenheit und des sonnigen Wetters besteht aktuell eine sehr hohe Waldbrandgefahr in Mittelfranken. Die Regierung von Mittelfranken hat deshalb im Einvernehmen mit dem regionalen Waldbrandbeauftragten der Bayerischen Forstverwaltung über das kommende Wochenende von Samstag, 8. August, bis einschließlich Sonntag, 9. August, erneut vorbeugend Luftbeobachtung für den Regierungsbezirk Mittelfranken angeordnet. Die Befliegung wird von ehrenamtlichen Piloten der Flugbereitschaft der Luftrettungsstaffel Mittelfranken durchgeführt, teilt die Bezirksregierung mit.

Die Flüge finden in den Nachmittagsstunden statt, wenn die Waldbrandgefahr durch die steigenden Temperaturen und Freizeitaktivitäten der Bevölkerung am größten ist. Am Samstag wird vom Stützpunkt Weißenburg, am Sonntag vom Stützpunkt Rothenburg aus geflogen. Beflogen wird dabei eine festgelegte Route, die von Erlangen-Dechsendorf über Schnaittach, Hersbruck und Allersberg bis nach Pleinfeld führt. Von dort wird über Abenberg, Nürnberg-Moorenbrunn, Nürnberg-Buchenbühl und Erlangen-Tennenlohe mit einer Schleife über Emskirchen, Wilhermsdorf, Heilsbronn und Windsbach wieder zum Ausgangspunkt zurückgeflogen.

Durch die Luftbeobachtungsflüge mit den festgelegten Routen können die besonders gefährdeten Waldgebiete, zum Beispiel der Sebalder und Lorenzer Reichswald bei Nürnberg und auch das westliche Mittelfranken aus der Luft gut eingesehen und auf mögliche Rauchentwicklung kontrolliert werden.

Wegen der gegenwärtigen Trockenheit ist die Vegetation brandgefährdet. Während des gesamten Wochenendes ist auf Grund des vorhergesagten schönen Wetters zudem mit einer erhöhten Zahl von Ausflüglern in Wald und Flur zu rechnen. Bereits eine achtlos weggeworfene Zigarette kann die trockene Bodenvegetation entzünden und einen folgenschweren Brand auslösen, warnt die Regierung von Mittelfranken und mahnt alle Waldbesucher zu besonderer Vorsicht. red