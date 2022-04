Bei der Jahresversammlung des Frankenwaldvereins Presseck im "Pressecker Hof" berichtete Obmann Willibald Gareiß, dass der Kooperationsvertrag mit der Gemeinde Presseck zur Betreuung des "Fitness-Steigla" unterzeichnet sei.

Das "Fitness-Steigla" ist Bestandteil des Leader-Projekts "Natur-Erlebnis-Wäldla" und ein Gemeinschaftsprojekt der Kommunen Presseck, Marktrodach und Wallenfels. Dem Verein entstehen dabei keine Kosten, wie aus der Mitteilung des Vereins weiterhin hervorgeht.

Mit aktuell 231 Personen sei der Mitgliederstand leicht rückläufig, erklärte Gareiß.

Wanderwart Günther Schmidt erinnerte an nur zwei Tageswanderungen im vergangen Jahr. Für das laufende Jahr sei jedoch wieder ein interessantes Wanderprogramm erstellt worden. Wegewart Wolfgang Sauer berichtete, dass mit seinem Stellvertreter Ronald Lindenberger trotz Corona rund 26 Wanderwege abgelaufen und die Beschilderung ausgebessert wurden. Daneben waren viele Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen notwendig. Zu beklagen sei der immer wieder festzustellende Vandalismus in der Natur und auf den Wegen, sagte er.

Der Hauptvorsitzende des Frankenwaldvereins, Dieter Frank, sprach die Beitragsanpassung an und begründete die Anhebung. Die Versammlung beschloss einstimmig die Erhöhung des Jahresbeitrages für Erwachsene auf 25 Euro jährlich.

Dieter Frank informierte weiter, dass die heuer geplante Neuzertifizierung der Wanderwege aufgrund der großen Schäden in den Wäldern ausgesetzt wird. Sorge bereitet nach seinen Worten der vorgesehene Abbruch des Pressecker Knockturms mit der Entsorgung des Materials.

In seinem Grußwort kündigte Bürgermeister Christian Ruppert an, dass ein neuer Turm in das Leader-Projekt aufgenommen worden sei und durch hohe Zuschüsse realisiert werden könne.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Neuer Obmann ist Jürgen Goller. Willibald Gareiß ist jetzt Zweiter Obmann. Schriftführer: Alfred Vogler. Schatzmeister: Horst Nagel (neu).

Langjährige Mitglieder wurden geehrt: Das Treueabzeichen für 60 Jahre erhielt Erwin Schott. Für 50 Jahre: Horst Kläbe und Helmut Schott. Für 40 Jahre: Anni Reuther, Ilse Hundt, Willibald Gareiß und Ewald Peetz. Für 25 Jahre: Udo Gareiß, Ingrid Gahn, Alexander Burkhardt, Anja Degelmann, Reinhold Degelmann, Ilse Mehringer, Marie-Christine Mehringer, Gisela Müller, Klaus Müller und Peter Schuberth.

Eine hohe Ehrung wurde Willibald Gareiß zuteil. Aufgrund seiner besonderen Verdienste während der langjährigen Führung der Ortsgruppe Presseck wurde Gareiß zum Ehrenobmann ernannt. red