Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Ebermannstadt hat beschlossen, 142 Einsatzjacken mit abnehmbarer Fleeceweste für Feuerwehrdienstleistende, die nicht Atemschutzträger sind, für 37 000 Euro anzuschaffen. Alle Ortsfeuerwehren sollen gleich ausgestattet sein.

"Das haben wir noch nie gemacht", meinte Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE). Bereits 2016 waren in einer Stadtratssitzung die Bestandteile der persönlichen Schutzausrüstung beschlossen worden. Die Feuerwehren aus Gasseldorf, Neuses-Poxstall und Niedermirsberg hatten dann 2017 solche Jacken gekauft und vorfinanziert. Die Stadt tilgt diese Anschaffung noch bis 2022.

Mittlerweile war in den Ortswehren der Bedarf solcher Jacken abgefragt worden. Christiane Meyer erläuterte, dass die Umrüstung dringend notwendig sei, da die bisherigen Jacken aus Baumwolle bestehen und bei Einsätzen im Winter oder im Sommer nur einen ungenügenden Tragekomfort bieten. Eine Jacke (Firma Watex) kostet etwa 320 Euro. Die Jacken werden gemeinsam bestellt, da durch den Rabatt und die Mehrwertsteuersenkung Einsparungen in Höhe von 8700 Euro anfallen.

Zudem empfahl der Ausschuss dem Stadtrat Erhöhungen von Pauschalen in der Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren.

Außerdem informierte die Bürgermeisterin, dass seit 2018 im Stadtgebiet Ebermannstadt der ruhende und fließende Verkehr vom Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern überwacht und die Bußgelder abgerechnet werden. Sie zeigte die Einnahmen und Ausgaben auf. Dabei waren 2018 Mehreinnahmen in Höhe von etwa 19 700 Euro entstanden, 2019 in Höhe von etwa 3700 Euro und 2020 in Höhe von circa 29 500 Euro. Diese werden im Rahmen der Jahresrechnung einer Sonderrücklage "Verkehrsüberwachung" zugeführt. Davon wurden 2019 drei Geschwindigkeitsmessgeräte für etwa 6100 Euro angeschafft. Das Geld soll für die Verkehrssicherheit verwendet werden. Zweiter Bürgermeister Rainer Schmeußer (CSU) könnte sich auch vorstellen, dies für Verkehrsfrüherziehung zu nutzen.