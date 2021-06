Die drei hübschen Zwergkaninchen Rudi, Fine und Patricia wurden gemeinsam mit zehn anderen Kaninchen wegen Überforderung der Besitzer im Kulmbacher Tierheim abgegeben. Das Geschwister-Trio wurde am 1. April geboren. Rudi muss noch kastriert werden. Die drei süßen Kaninchen suchen nun langsam ein neues zu Hause. Die Geschwister werden nur in ausreichend große Gehegehaltung abgegeben, und auch die tägliche Fütterung mit Grün- und Frischfutter wird vorausgesetzt. Wer Interesse an Rudi, Fine und Patricia hat, kann sich gerne telefonisch unter der Nummer 09221/91288 (bitte AB benutzen) im Tierheim melden, um einen Termin zu vereinbaren. Foto: Tierheim