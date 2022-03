Der Zustand der Zufahrt zum Stellplatz der Altglascontainer am Güterbahnhof sorgt bei den Bürgern der Gemeinde Neuenmarkt immer wieder für Ärger. Hintergrund sind die riesigen Mengen an Käferholz, die seit mehr als einem Jahr mit schweren Fahrzeugen aus dem Frankenwald oder dem Fichtelgebirge zum Weitertransport mit Güterzügen angeliefert werden.

Dabei kommt es ständig zu einer Verschmutzung der Straße, vor allem mit Rinden, die beim Verladen herunterfallen und liegenbleiben.

Im Eigentum der Bahn

Bürgermeister Alexander Wunderlich (CSU) berichtete von der einen oder anderen Beschwerde und einem Antrag der Neuenmarkter Gemeinschaft im Gemeinderat. Danach sollte die Möglichkeit geprüft werden, einen anderen Stellplatz für die Altglascontainer zu finden."

Das Gelände samt Zufahrtsstraße befinden sich im Eigentum der Deutschen Bahn, die mit den zahlreichen Güterzügen, die den Bahnhof Neuenmarkt-Wirsberg verließen, zusätzliche Einnahmen generieren konnte.

Wunderlich erklärte, dass sich der Gemeinderat Gedanken über einen anderen Standort gemacht habe. Wichtig sei dabei, dass es sich um einen zentralen Platz handeln sollte "also nicht am Anfang von Hegnabrunn oder am Ende von Neuenmarkt". Zudem müsse ein befestigter Untergrund vorhanden sein, denn die Fahrzeuge müssten zur Entleerung der Container anfahren können. Zudem sollte der Standort nicht in der Nähe einer Wohnsiedlung liegen. "Unser Gemeinderat war einstimmig der Meinung, dass es derzeit keinen besseren Stellplatz in unserer Gemeinde gibt."

Was die Verschmutzung angeht, stehe die Bauverwaltung mit den anliefernden Unternehmen in Verbindung mit dem Ziel, "dass die Straße einmal in der Woche gereinigt wird", so der Bürgermeister. Im Notfall beauftrage er aber auch den Bauhof damit, die Zufahrt vom gröbsten Schmutz zu befreien.

Und Wunderlich richtet noch einen Appell an seine Bürger: "Es ist der bessere Weg, in der Verwaltung anzurufen, anstatt in den sozialen Medien entsprechende Kommentare zu veröffentlichen." Rei.