Eine Hymne für die Helfer in der Corona-Krise hat sich zum viralen Hit entwickelt - aktuell ist die Echo-nominierte Band Dorfrocker aus Franken mit ihrem Lied "Stille Helden" auf deutschlandweiter Helden-Tour - und macht Halt am heutigen Samstag im Tanzcenter Deuber in Modschiedel.

"Sie zählen nicht die Stunden, schauen nicht auf ihre Uhr", singt die Schlagerband über Pflegekräfte, Mitglieder der Feuerwehr oder Verkäufer im Supermarkt. "Was sie täglich leisten, wissen sie alleine nur." So heißt es im Lied "Stille Helden", welches die Dorfrocker während der coronabedingten Zwangspause neu aufgenommen und zu Hause produziert hatten. In kurzer Zeit wurde das Lied im April im Internet millionenfach geklickt und ein viraler Hit. Die Dorfrocker waren damals so aus dem Häuschen, dass sie ankündigten: "In dem Moment, wenn die ersten Lockerungen da sind, werden wir eine Helden-Tour durch ganz Deutschland machen."

50 Konzerte in drei Monaten

Nun kommen die Dorfrocker, die bereits 50 Konzerte in den letzten drei Monaten in verschiedenen Bundesländern spielten, auch nach Modschiedel - in jenen Ort, in dem sie regelmäßig seit über zehn Jahren am 1. Weihnachtsfeiertag als Zuschauermagnet für unvergessene Auftritte im nebenan liegenden Tanzcenter sorgten.

"Es ist unser erstes Konzert in der Gegend im Rahmen der Helden-Tour", sagt Dorfrocker-Bassist Markus Thomann. Bis Mitte Oktober hat die Band weitere 15 Konzerte deutschlandweit mit ihrer eigenen Helden-Bühne geplant, immer unter Einhaltung der bestehenden Hygieneregeln. "Und wenn wir dadurch auch in manchen Bundesländern nur 200 oder 250 Menschen in musikalischer Form Danke sagen können, ist das allemal besser als untätig zu sein und Trübsal zu blasen", so die Dorfrocker. "Wir möchten den Menschen vor Ort eine Freude bereiten und zeigen, dass es langsam wieder aufwärts geht", so die Dorfrocker weiter.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die Dorfrocker im Rahmen ihrer Helden-Tour bei uns in Modschiedel gewinnen konnten und freuen uns auf einen schönen Abend in unserem Ort. Wir werden unsere Außenfläche schön herrichten und möchten für einen schönen Abend sorgen", so die Verantwortlichen vom Tanzcenter Deuber.

Die Dorfrocker werden nun in einer ganz speziellen Unplugged-Format live zu erleben sein. "Unsere speziellen Unplugged-Konzerte kommen super an", so die Dorfrocker. Besonders interessant ist dabei auch, dass die Dorfrocker auch neue Songs ihres am 2. Oktober erscheinenden Albums "Landgemacht" erstmalig zum Besten geben werden. Hiermit traten sie in den vergangenen beiden Wochen auch in der ARD und im MDR auf, ehe sie am Sonntag, 20. September, im ZDF-Fernsehgarten zu sehen sein werden.

Natürlich findet das Unplugged-Konzert in Modschiedel komplett unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsvorschriften statt. Die Zahl der Besucher ist begrenzt, ein Großteil der Karten ist bereits verkauft. Der Einlass der Veranstaltung ist um 18.30 Uhr, der Beginn um 20.30 Uhr

Die drei Thomann-Brüder bewegen sich mit ihrer Musik zwischen Volksmusik, Schlager und Rock. Sie sind in über 150 Fernsehshows aufgetreten, haben in über 1600 Livekonzerten im In- und Ausland gespielt und haben mehr als 160 000 Facebook-Fans. Die Band war bereits für den Musikpreis Echo nominiert, drei Alben schafften es in die Top 10 der deutschen Album-Charts. red