Domingo steht stellvertretend für zehn Katzen, die das Kulmbacher Tierheim aus einem großen Animal-Hording-Fall mit 115 Tieren übernommen hat. Alle Katzen sind zwischen 2019 und 2021 geboren und mittlerweile kastriert. Die Miezen sind sehr ängstlich, darum sollte es im neuen zu Hause sehr ruhig zugehen, um ihnen die Eingewöhnung so stressfrei wie möglich zu machen. Bisher lebten die Katzen in reiner Wohnungshaltung. Dies ist grundsätzlich weiterhin möglich. Es besteht aber auch die Möglichkeit, ihnen nach einer langen Eingewöhnungszeit wieder Freigang einzuräumen. Da die Samtpfoten außer ihren Katzenkumpels nichts kennen, werden sie nur zu zweit oder zu einer bereits im Haus lebenden, verträglichen Katze in etwa gleichem Alter vermittelt. Wer Interesse hat, meldet sich im Tierheim unter Telefon 09221/91288 (bitte AB benutzen). Foto: Tierheim