Die Gemeinde Ramsthal geht neue Wege, um ihre Bürger zu informieren. Nachdem die geplante Bürgerversammlung wegen der aktuellen Einschränkungen abgesagt wurde, entschied Bürgermeister Rainer Morper, dass er eine digitale Informationsveranstaltung durchführen wird.

Fragen an den Bürgermeister

Er möchte darin über aktuelle Daten und Projekte der Gemeinde informieren.

Am Freitag, 4. Dezember, um 18 Uhr haben die Ramsthaler Bürger verschiedene Möglichkeiten, an der Veranstaltung teilzunehmen. Sowohl per Telefon, als auch auf einer Internetplattform ist ein Zugang zu der Veranstaltung möglich.

Fragen können im Chat gestellt werden und sollen nach Möglichkeit gleich beantwortet werden. Vor der Veranstaltung wird ein Flyer in allen Haushalten verteilt, auf dem die verschiedenen Zugangsmöglichkeiten ausführlich beschrieben werden. Weitere Informationen gibt es auf der Gemeindehomepage Ramsthal.de und den Facebook- und Instagram-Seiten der Gemeinde.