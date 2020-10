Seit acht Jahren richtet die Projektgruppe "In der Heimat wohnen" zum Beginn der Vorweihnachtszeit auf dem Gelände des Friedrich-Baur-Seniorenzentrums Sankt Kunigund den Adventsbasar aus. Unterstützt wird sie dabei von sozialen Einrichtungen, kirchlichen Gruppen, Chören, Kindertagesstätten, Schulen und Vereinen. Heuer wird es aufgrund der Corona-Pandemie keinen Basar geben. "Dafür haben wir uns aber etwas anderes einfallen lassen", erklärt Quartiersmanagerin Angela Lohmüller. Das Ergebnis ihrer Überlegungen ist ein digitaler Adventskalender, an dessen Gestaltung sich nicht nur Vereine und Einrichtungen, sondern alle Bürger beteiligen können. "Vom 1. bis 24. Dezember wollen wir den Veranstaltungskalender auf der Homepage der Gemeinde jeden Tag mit einem kurzen Video zum Thema Advent oder Weihnachten bereichern", erzählt Lohmüller. Was die Art der Beiträge angeht, sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. "Das können ein Gedicht, eine Back- oder Bastelanleitung, ein Musikstück, persönliche Gedanken zur Advents- und Weihnachtszeit oder auch ein Interview sein", erläutert die Quartiersmanagerin. Die Videos mit einer Länge von mindestens 20 Sekunden bis maximal drei Minuten sollten im Querformat gedreht werden. Die "Produzenten" schicken ihre Beiträge per Mail an lohmueller@caritas-lif.de. Bei Teilnehmern unter 18 Jahren ist die schriftliche Zustimmung der Eltern erforderlich. Einsendeschluss ist Sonntag, 15. November. Wer Fragen hat oder Unterstützung braucht, wendet sich an Angela Lohmüller, Telefon 09571/ 939161. "Mit diesem digitalen Adventskalender können wir uns gemeinsam auf Weihnachten freuen", verspricht sie. bkl