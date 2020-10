Nach coronabedingter mehrmonatiger Pause lädt der Malteser-Hospizdienst Haßfurt am Samstag, 10. Oktober, zwischen 14 und 16 Uhr trauernde Menschen wieder zu einer gemeinsamen Wanderung auf naturnahen Wegen rund um das Zeiler Käppele ein.

Eine besondere Wegerfahrung

"Die Bewegung in der Natur sowie die Begegnung und der Austausch mit Menschen, die sich in ähnlicher Lebenssituation befinden, können eine ganz besondere Wegerfahrung ermöglichen", beschreiben Christine Menter und Claudia Stadelmann, Malteser-Hospizkoordinatorinnen in Haßfurt, die positiven Effekte des gemeinsamen Wanderns. "Mit allen Sinnen unterwegs zu sein, der Trauer Raum und Zeit zu geben, kann ermutigen, unterstützen und Kraft für den Alltag schenken."

Treffpunkt ist um 14 Uhr am oberen Parkplatz am Zeiler Käppele. Von dort geht die Wanderung etwa anderthalb Stunden auf gut begehbaren Wegen - bei jedem Wetter. Ausgebildete und erfahrene Trauerbegleiterinnen der Malteser gehen mit auf dem gemeinsamen Weg. Im Anschluss ist in einer Zeiler Gaststätte ein Raum zum gemeinsamen Kaffeetrinken reserviert.

Anmeldung erwünscht

Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenlos. Die coronabedingten Hygiene- und Ab-standsregeln sind einzuhalten. Eine Anmeldung beim Malteser-Hospizdienst, Telefonnummer 09521/9529900, E-Mail hospiz-has@malteser.org, ist erwünscht. Weitere Informationen über die Malteser-Hospizarbeit in den Haßbergen gibt es auf

www.malteser-hassberge.de. red